В сети показали первые кадры со съемок продолжения сериала 'Друзья'

В сети опубликовали первые фото и видео со съемок специального выпуска сериала "Друзья", где сыграют все герои: артисты Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Так, 10 апреля 2021 года на официальной странице в Instagram сериала представители киноленты рассекретили название проекта – Friends: The Reunion ("Друзья: Воссоединение"). Также стало известно, что съемки продолжения проходили в павильоне Warner Bros. в Калифорнии, где снимали предыдущие сезоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, не так давно один из актеров Мэттью Перри опубликовал снимок с закулисья гримерки, чем подтвердил старт съемок. Однако позже он удалил фото.

"За несколько секунд до того, как съел косточку для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с "Друзьями", – подписал тогда снимок звезда.

Судя по кадрам, опубликованных в Twitter, для съемок спецпроекта режиссеры и постановщики решили восстановили все декорации, которые ранее фигурировали в кадре.

Помимо этого, продолжение "Друзей" снимали в присутствии зрителей. Однако на площадке были строгие правила: когда актеры вышли на съемочную площадку, снимать было запрещено.

Напомним, сериал "Друзья" – это американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, в честь Дня благодарения повторила знаменитый танец своей героини с индейкой на голове.