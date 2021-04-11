У мережі показали перші кадри зі зйомок продовження серіалу 'Друзі'

У мережі опублікували перші фото і відео зі зйомок спеціального випуску серіалу "Друзі", де зіграють всі герої: артисти Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.

Так, 10 квітня 2021 року на офіційній сторінці в Instagram серіалу представники кінострічки розсекретили назву проєкту – Friends: The Reunion ( "Друзі: Возз'єднання"). Також стало відомо, що зйомки продовження проходили в павільйоні Warner Bros. в Каліфорнії, де знімали попередні сезони (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Крім того, нещодавно один з акторів Меттью Перрі опублікував знімок з закулісся гримерки, чим підтвердив старт зйомок. Однак пізніше він видалив фото.

"За кілька секунд до того, як з'їв кісточку для макіяжу. Не кажучи вже про возз'єднання з" Друзями ", – підписав тоді знімок зірка.

Судячи з кадрів, опублікованих в Twitter, для зйомок спецпроєкту режисери та постановники вирішили відновили всі декорації, які раніше фігурували в кадрі.

Крім цього, продовження "Друзів" знімали в присутності глядачів. Однак на майданчику були суворі правила: коли актори вийшли на знімальний майданчик, знімати було заборонено.

Нагадаємо, серіал "Друзі" – це американський комедійний телесеріал, що оповідає про життя шістьох друзів. Визнаний одним з кращих комедійних серіалів в історії американського телебачення і став одним з найбільш знаменитих проєктів 1990-х років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс, яка зіграла роль Моніки Геллер, в честь Дня подяки повторила знаменитий танець своєї героїні з індичкою на голові.