В сети показали пентхаус Беллы Хадид со стеклянной гардеробной и эффектными дизайнерскими решениями. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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2,7 т.
Пентхаус Беллы Хадид

Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, недавно продала свой роскошный пентхаус за 6,5 млн долларов. Так, недвижимость расположена в шестиэтажном доме в районе Сохо на Манхэттене (Нью-Йорк, США).

Квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами прежде всего интересна эффектными дизайнерскими решениями, современными предметами искусства, стеклянной гардеробной, огромной кухней и потрясающей террасой на крыше. Об этом сообщает издание Jetsetter (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пентхаус Беллы Хадид
Гардероб в пентхаусе Беллы Хадид
Пентхаус Беллы Хадид
Кухня в пентхаусе Беллы Хадид
Пентхаус Беллы Хадид

Общая площадь жилья составляет 238 квадратных метров. В нем много света, а в отделке преобладают мрамор, дерево и все оттенки серого.

Пентхаус Беллы Хадид
Пентхаус Беллы Хадид
Ванная комната в пентхаусе Беллы Хадид
Терраса в пентхаусе Беллы Хадид

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