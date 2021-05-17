В сети показали пентхаус Беллы Хадид со стеклянной гардеробной и эффектными дизайнерскими решениями. Фото
Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, недавно продала свой роскошный пентхаус за 6,5 млн долларов. Так, недвижимость расположена в шестиэтажном доме в районе Сохо на Манхэттене (Нью-Йорк, США).
Квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами прежде всего интересна эффектными дизайнерскими решениями, современными предметами искусства, стеклянной гардеробной, огромной кухней и потрясающей террасой на крыше. Об этом сообщает издание Jetsetter (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Общая площадь жилья составляет 238 квадратных метров. В нем много света, а в отделке преобладают мрамор, дерево и все оттенки серого.
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