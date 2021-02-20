В сети показали оптическую иллюзию с Эмили Ратаковски. Фото

В сети появился снимок художницы под ником Kato, которая с помощью оптической иллюзии изобразила беременную американскую супермодель и актрису Эмили Ратаковски.

Фото настолько удивило подписчиков в сети, что они засыпали художницу комплиментами. Об этом стало известно на ее странице в Instagram (кадр можно посмотреть ниже).

Так, на снимке изображена Ратаковски с округлившимся животом. Художница Kato решила сделать оптическую иллюзию, из-за которой не сразу понятно, в каком именно ракурсе показана модель. На фото кажется, будто две звезды сливаются воедино.

По словам поклонников, это безумно прекрасно и необычно.

После просмотра фото люди стали активно писать комментарии, в которых указали, что это потрясающая работа художницы.

"О боже мой, ты потрясающая", "Вау! Невероятно", "Красиво", – пишут люди в сети.

Напомним, Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном. В 2009-2010 годах Эмили снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где исполняла роль Таши.

Супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

О том, что она беременна, модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская модель Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера после фотосессии в 2012 году.