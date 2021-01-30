В сети показали, как выглядит дом миллиардера изнутри. Фото

В сети показали, как выглядит пентхаус одной из самых богатых семей Австралии, который собираются выставить на продажу. Небесный дом – один из самых известных на Золотом побережье.

Он расположен на 26 этаже возле пляжа Мэйн-Бич, и принадлежит Минни и Сэму Сморганам уже на протяжении 20 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Семейная империя из Мельбурна началась в 1930-х годах, а затем перешла на производство пластмассы и бумаги, что принесло им состояние в размере более 2,7 миллиарда долларов.

Как стало известно, 94-летняя Минни и ее покойный муж Сэм купили пентхаус на Голд-Косте, чтобы спрятаться от шума Мельбурна в холодное время года.

Двухэтажный пентхаус площадью 758 кв. м. имеет панорамный вид, который выходит на Голд-Кост. В доме есть четыре спальни, балкон с большим бассейном и спа.

Кроме того, в нем присутствуют окна от пола до потолка и большая кухня с каменными столешницами.

Отмечается, что 21 февраля жилье будет выставлено на аукцион. Агент по продаже описывает дом как "редкую возможность приобрести пентхаус на Мейн-Бич с великолепным видом на 360 градусов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской певицы Софии Ротару. Именно в нем артистка проводит большую часть времени в период пандемии коронавируса.