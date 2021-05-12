В сети показали, как выглядели украинские балерины в 1970-х годах. Фото

В сети опубликовали снимки украинских балерин 1970-х годов. Автором съемки является Николай Козловский – киевский фотограф второй половины XX века.

На кадрах видны блестящие костюмы танцовщиц, украшенные множеством аксессуаров. Фотограф запечатлел балерин во время подготовки к выступлению, а также в момент концертов. Соответствующие фото опубликовало издание "Амнезия" на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Известно, что Козловский всегда увлекался балетом – он даже женился на балерине. Мужчина снял реальные моменты театральной жизни и передал их через чувственные фотографии.

В общем работы Козловского непритворны и человечны. Кроме балета он снимал Киев, важные для города события, простых людей и известных деятелей. Если в 1970-1980 годах традиционным гостинцем из украинской столицы был "Киевский торт", то лучшим интеллектуальным сувениром – авторский фотоальбом Козловского.

С 1948 года фотограф работал специальным фотокорреспондентом журнала "Огонек" по Украине – авторитетного еженедельного издания, с которым сотрудничали лучшие репортеры, поэты и фотографы. Он снимал выдающихся личностей, среди которых Николай Гришко, Зоя Гайдай, Амвросий Бучма, Гнат Юра, Михаил Шолохов, Булат Окуджава, Джо Дассен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали портреты из украинских фотоателье XIX века. Тогда безоговорочным лидером на киевском рынке фотоуслуг был Франц де Мезер. Он родом из Волыни, учился искусству в Вене, а в 1850-х переехал в Киев и увлекся фотографией.