В сети показали редкие портреты из украинского фотоателье XIX века

София Ковнир
София Ковнир
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В сети показали редкие портреты из украинского фотоателье XIX века

В сети опубликовали портреты из украинских фотоателье XIX века. Тогда безоговорочным лидером на киевском рынке фотоуслуг был Франц де Мезер. Он родом из Волыни, учился искусству в Вене, а в 1850-х переехал в Киев и увлекся фотографией.

В 1865 году Мезер открыл собственную фотостудию в самом центре города, на углу Крещатика и Прорезной. Об этом пишет издание "Амнезия" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

Так, ателье получило большую славу среди киевлян, и портретная съемка приносила хорошую прибыль. Уже в начале 1870-х Мезер стал одним из самых богатых людей в городе. На кураже он попытался войти в гостиничный бизнес, даже построил собственное гигантское здание на Крещатике – но эта идея обернулась провалом. Мезер еле расплатился с долгами и вернулся к привычному делу – фотографии.

Ателье получило большую славу среди киевлян
Портрет из украинских фотоателье XIX века
Лидером на киевском рынке фотоуслуг был Франц де Мезер

Кроме портретов, он также снимал киевские пейзажи. На его фотографиях сохранился тихий Киев XIX века.

Мезер постоянно участвовал в российских и зарубежных фотовыставках и получал высокие награды: золотые медали и почетные дипломы. Среди достижений – 6 золотых и 4 серебряные медали.

Фотограф также имел почетное звание "Придворный фотограф Ее Величества королевы эллинов", российской великой княгини Ольги Константиновны.

Уже в начале 1870-х Мезер стал одним из самых богатых людей в городе
Редкие архивные портреты XIX века
В сети показали фото XIX века
Как выглядели портреты XIX века
Портреты из украинского фотоателье XIX века
Редкий портрет из украинского фотоателье XIX века

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