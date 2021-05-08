В сети показали редкие портреты из украинского фотоателье XIX века

В сети опубликовали портреты из украинских фотоателье XIX века. Тогда безоговорочным лидером на киевском рынке фотоуслуг был Франц де Мезер. Он родом из Волыни, учился искусству в Вене, а в 1850-х переехал в Киев и увлекся фотографией.

В 1865 году Мезер открыл собственную фотостудию в самом центре города, на углу Крещатика и Прорезной. Об этом пишет издание "Амнезия" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

Так, ателье получило большую славу среди киевлян, и портретная съемка приносила хорошую прибыль. Уже в начале 1870-х Мезер стал одним из самых богатых людей в городе. На кураже он попытался войти в гостиничный бизнес, даже построил собственное гигантское здание на Крещатике – но эта идея обернулась провалом. Мезер еле расплатился с долгами и вернулся к привычному делу – фотографии.

Кроме портретов, он также снимал киевские пейзажи. На его фотографиях сохранился тихий Киев XIX века.

Мезер постоянно участвовал в российских и зарубежных фотовыставках и получал высокие награды: золотые медали и почетные дипломы. Среди достижений – 6 золотых и 4 серебряные медали.

Фотограф также имел почетное звание "Придворный фотограф Ее Величества королевы эллинов", российской великой княгини Ольги Константиновны.

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