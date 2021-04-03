В сети показали, как Владимир Дантес изменился за 10 лет. Фото

В сети показали, как украинский певец Владимир Дантес выглядел 10 лет назад. Фанаты отметили, что артист практически не изменился за это время.

Соответствующий фотоколлаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На архивном кадре Дантес позировал с длинными волосами и со слегка отпущенной бородой. Он был одет в черные штаны, коричневую футболку и бежевый кардиган (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На втором снимке, который был сделан недавно, можно заметить, что Владимир за несколько лет не изменил свой имидж. Однако он возмужал и на его теле появились татуировки. Певец появился перед камерой в черных брюках и молочной рубашке с цветочным принтом.

"А что изменилось?", "Сейчас выглядит только круче", "Повзрослел", "Ничего не изменилось, но он красавец", "Его что, в холодильнике хранили?", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Владимир Дантес – украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы". В 2015 года вступил в брак с исполнительницей Надей Дорофеевой.

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