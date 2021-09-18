В сети опубликовали последние слова принца Чарльза Филиппу накануне его смерти

В сети опубликовали последние слова старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа герцога Эдинбургского принца Чарльза накануне смерти принца Филиппа. Он говорил со своим отцом о планировании 100-летия и получил неожиданный ответ от герцога Эдинбургского.

Так, 8 апреля 2021 года принц Чарльз позвонил своему отцу в Виндзор и затронул тему вечеринки по случаю его 100-летия в июне. Об этом разговоре он вспомнил в новой программе BBC One, пишет Daily Mail. Принц хотел уточнить, будет ли герцог Эдинбургский праздновать свой день рождение, на что получил ответ:

"Что ж, я должен быть жив для этого, не так ли?" – возразил Филип.

В свою очередь принц Чарльз сказал своему отцу: "Я знал, что ты так скажешь".

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Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, за несколько месяцев до своего 100-летия. Настоящей причиной кончины герцога стала старость, а не болезнь или травма, включая проблемы с сердцем, из-за которых ему пришлось перенести операцию.

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