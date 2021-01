В сети опубликовали два ранее не издававшихся трека Дэвида Боуи

Ко дню рождения британского певца Дэвида Боуи, которому могло бы исполниться 74 года, выпустили два ранее не издававшихся композиции. Оба трека являются каверами, записаны еще в 1998 году.

Прослушать каверы на Mother Джона Леннона и на Tryin’ to Get to Heaven Боба Дилана теперь можно на разных стримминговых платформах. Кроме того, композиции также выпустили на виниловых пластинках ограниченным тиражом.

Также песни Дэвида Боуи стали доступны для пользователей соцсети TikTok. В собственные видео вы можете добавить фрагменты таких культовых треков, как "Let’s Dance" и "Space Oddity".

Напомним, Дэвид Боуи – британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссер, художник и актер. Музыкант умер от рака в 2016 году через два дня после выпуска своего альбома "Blackstar.

