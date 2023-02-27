В сети нашли ту самую Анечку из Мариуполя, которая благодарила оккупанта в ''Лужниках'': она оправдалась за забытый текст

Пользователи сети из Украины разыскали социальные сети той самой Анечки из Мариуполя, которая со сцены в "Лужниках" накануне годовщины войны поблагодарила оккупанта за спасение ее и "сотни тысяч детей". Как выяснилось, "спасенный" ребенок снова живет в оккупированном Мариуполе и жалуется, что его травят и даже угрожают убить.

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В украинском TikTok неудачная речь Анны стала мемом и за нее она решила оправдаться. Украинцы нашли ролик с извинениями за забытые слова от жительницы Мариуполя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После того как видео Анны обнародовали, она закрыла свою страницу и удалила предыдущие ролики. Однако украинцы успели сохранить некоторые из них.

На одном из видео девушка заявила, что она растерялась на сцене, потому что на нее смотрели россияне с трибун.

"Меня сейчас очень сильно хейтят, меня задирают из-за этого и даже угрожают убить. Я сейчас живу в Мариуполе. За меня вступаются подруги, потому что многие не верят, что я мариупольская", – начала звезда "Лужников".

Анна также заверила, что ее не принуждали там выступать. Как тогда жительница Мариуполя очутилась в Москве – она не объяснила. Ребенок вспомнил, что поднялся на сцену "со своими словами". О каком тогда забытом тексте она сказала ведущей, также пока неясно.

Напоследок школьница добавила, что "стоявший там человек действительно его спаситель" и все это время они не виделись.

Украинцы скептически отнеслись к оправданиям Анны, заметили много несовпадений и раскритиковали ее за продвижение российской пропаганды.

"Как можно забыть то, что придумываешь на ходу?" "Спас от семьи, от дома, города", "Она же сказала, что вывезли. И снова там живет", "Молодец, на этот раз текст не забыла", "Нереалистично играет", – написали в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в мальчике на сцене в "Лужниках" соседи узнали мариупольского ребенка. Его доставили в Москву для пропагандистского шоу.

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