В сети намекнули, кто может скрываться на шоу "Маска" в костюме льва

На шоу "Маска", премьера которого состоится 16 января, представили нового героя – легендарного черного льва. Так, мнения людей, кто же скрывается под костюмом, разделились.

Пользователи сети считают, что это может быть Олег Винник, Иво Бобул, Павел Зибров или же Melovin. Об этом стало известно на официальной странице в Instagram проекта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что черный лев – это легенда и миф. Можно провести аналогию с единорогом: все о нем говорят, но никто в жизни не видел.

Так, костюм для льва придумали именно таким, потому что он оригинален и не сравнится с другими странами.

Черный лев в шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

В комментариях пользователи сети начали активно делиться мыслями, кто же из звезд может скрываться под этой маской. Одни считают, что это Олег Винник или же Павел Зибров, а другие – Melovin или Иво Бобул.

"Очень хочется, чтобы под этой маской был Melovin", "Мне почему-то кажется, что там должен быть Зибров", "Я думаю тут Зибров, не знаю почему", "Винник может быть", "Иво Бобул", – пишут люди.

Черный лев может быть Павел Зибров Скриншот

В сети разделились мнения по поводу шоу "Маска" Скриншот

Многие думают, что в костюме черного льва Павел Зибров Скриншот

Мнения пользователей сети разделились Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января на телеканале "1+1" в 21:00 состоится премьера 11 сезона проекта "Голос країни". В шоу появится много известных украинских знаменитостей.