В сеть слили интимные фото предательницы Анны Асти и видео, которое может уничтожить ее карьеру в РФ: певица в истерике отреагировала

Уроженка Черкасс и "артистка года" в РФ, певица Anna Asti (настоящее имя – Анна Дзюба), строящая свою карьеру за кровавые рубли, попала в громкий скандал. По словам запроданки, злоумышленники получили доступ к ее телефону и слили в сеть фото и видео интимного характера. Артистка отметила, что ее с мужем – россиянином-бизнесменом Станиславом Юркиным – шантажировали около полугода.

Видео дня

На слитых материалах поклонники Asti быстро узнали певицу благодаря родинкам на теле, однако у многих возникли сомнения, что вместе с артисткой был ее любимый. Одно из видео изображает половой акт предательницы и неизвестного мужчины, в котором некоторые увидели друга звездной семьи.

В частности, на это намекает украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале. "Как теперь муж певицы Станислав будет дружить и делиться о "набалевшем" вскоре с экс-товарищем", – говорится в сообщении.

Сама же Anna Asti не заставила себя ждать с оправданиями – мол, телефон взломали, однако на видео совсем не она. "К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию" , – написала артистка в соцсетях.

"Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас с Стасом также шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь", – продолжила запроданка. Тем временем Юркин, который не только муж, но и генеральный менеджер исполнительницы, поддержал жену.

Впрочем совсем скоро Asti может ждать культура отмены, ведь россияне крайне негативно относятся к супружеским скандалам. Ситуация с приватными фото имеет все шансы "переплюнуть" так называемую "голую вечеринку" российской блогера и бывшей ведущей шоу "Орел и Решка" Насти Ивлеевой.

Напомним, в прошлом году Anna Asti стала звездой "голой вечеринки" россиянки – знаменитые гости пришли в клуб в пошлых полупрозрачных костюмах, устроив настоящую вакханалию. Среди попавших под раздачу из-за скандала оказалась и Дзюба – концерты певицы отменили, а сама запроданка несколько месяцев "залегла на дно", уехав за границу. Подробности – читайте здесь.

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