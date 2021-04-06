У мережу злили фото 36-річної Кардаш'ян без фотошопу
У мережі опублікували фото американської телезірки і бізнесвуменки 36-річної Хлої Кардаш'ян, на якому вона позувала біля басейну у відвертому купальнику з леопардовим принтом.
Знаменитість мала вигляд без фільтрів і фотошопу, тому знімок вийшов не такий яскравий, як в її профілі в Instagram. Відповідний кадр розмістило видання Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
У джерелі зазначили, що після того, як фото справжньої Кардаш'ян розлетілося по мережі, її PR-команда заявила, що це порушує авторські права, оскільки розміщено без дозволу.
Саме зображення було зроблено під час відпочинку на минулих вихідних, на яких сімейство Кардаш'ян відзначало пасхальне свято.
Шанувальники зірки відразу помітили, що Хлої сильно відрізняється від своїх чарівних кадрів в Instagram. Так, можна побачити, що її талія здається менш вираженою, а шкіра не така гладка, як на глянцевих модних фото.
Хлої Кардаш'ян – американська телевізійна персона, бізнесвуменка і підприємиця. Учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян".
Її успіх привів до створення спін-оффів, зокрема Kourtney and Khloé Take Miami і Kourtney і Khloé Take The Hamptons.
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