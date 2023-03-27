В семье Аллы Мазур произошло горе: ведущая растрогала сеть прощальным обращением к близкому человеку

Известная украинская ведущая новостей Алла Мазур сообщила, что в ее семье произошло горе. Ушел из жизни отец журналистки – Григорий Франкович.

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Ему ведущая посвятила трогательный пост на личной странице в Instagram, обратившись к близкому человеку с прощальными словами. Также Мазур обнародовала совместное фото, сделанное во время празднования Нового 2023 года. Тогда, как вспомнила знаменитость, она купила всей семьей одинаковые рождественские свитера, чтобы даже в условиях разрушительной войны создать дома праздничное настроение.

По словам ведущей можно понять, что в последнее время папа серьезно болел, но был настоящим бойцом, а потому все верили в его выздоровление. К сожалению, этого не случилось.

"Я купила нам всем праздничные свитера и настояла, чтобы мы встречали 2023 именно так: надо ведь как-то поднять настроение, когда тебя обстреливают? И вот какие мы красивые с тобой, в наших ярких свитерах… Я тогда еще не знала, что новый год – вместе встречаем в последний раз… У нас еще было столько планов на лето… И даже когда навалилась болезнь – ты не сдавался последствиям инсульта, я кормила тебя с ложечки и верила, что прорвемся… Не удалось", – написала Мазур.

Она отметила, что провела отца на небо к маме, но продолжает плакать, вспоминая детство – трогательные и смешные моменты из того беззаботного периода.

Григорий Франкович, как можно понять по рассказам ведущей, был стоматологом. Мазур вспомнила, как в детстве любила приходить к папе на работу, проходя длинную очередь из пациентов.

"Я всегда тобой гордилась. И чувствовала себя даже приобщенной к некоему "ордену посвященных". Потому что знаешь, как круто было в 5 лет заходить в твой кабинет практически без стука, минуя очередь, потому что там МОЙ папа лечит зубы другим? Уже позже я поняла, что проходить очередь нехорошо, без стука в кабинет нельзя, и мне объяснили, что отвлекать папу во время работы не надо, но в 5 лет еще можно было зайти и спросить, когда ты собираешься домой: мы жили неподалеку. А главврач, встречая тебя, маленькую, по дороге, жмет руку и спрашивает, как дела, потому что у самого примерно такого же возраста дети... Может, с тех пор у меня нет пиетета перед чинами?" – вспомнила Мазур.

Ведущая отметила, что отец научил ее "максимализму в работе". Она вспомнила, что тот всегда работал до последнего пациента, был профессионалом своего дела и искренне его любил.

Однако не только трудолюбие, но и многие бытовые моменты Мазур освоила благодаря папе.

"Как ни странно, не мама, а именно ты показал мне, как жарить картошку. Мама научила готовить много других блюд. А тогда она была в родильном, вот-вот должна родить брата... Ну и пришлось входить в роль хозяйки: в 7 лет это так прикольно.А еще ты терпеливо переносил мои эксперименты и "блестящие идеи".И даже не обиделся, когда я лет в 8 училась накручивать волосы на бигуди именно на твоей шевелюре, пока ты спал.И утром, когда надо было спешить на работу , эта накрученная шевелюра разваливалась в разные стороны", – поделилась смешными моментами из детства журналистка.

В конце ведущая трогательно добавила, что навсегда останется ребенком для своих мамы и папы, даже если они уже на небесах.

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