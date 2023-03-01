Илона Гвоздева сообщила о смерти близкого человека

Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась с подписчиками печальным известием. Умерла бабушка ее мужа, которая стала ей очень близка.

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Об этом Гвоздева рассказала в Instagram, прикрепив семейные фото. Своих бабушек хореографиня потеряла давно, поэтому особенно болезненно воспринимает смерть родственницы по линии мужа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Светлая вам память. Своих родных бабушек я потеряла уже очень давно, но выйдя замуж за своего мужа, вновь нашла близкого человека! Это была невероятная женщина. Всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и доброе сердце любящей матери, бабушки и жены", – написала Гвоздева.

Расстроенная танцовщица называет покойную женщину своей бабушкой и пообещала вовек помнить ее такой же улыбающейся, доброй и искренней.

Она опубликовала домашнюю фотосессию с бабушкой и другими родными в осеннем саду. В комментариях подписчики выразили свои соболезнования.

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