В розовой ковбойской шляпе: Мадонна, ставшая поклонницей украинского дизайнера, удивила модным выбором. Фото

Легендарную певицу Мадонну можно считать настоящей ценительницей украинских брендов, так как она не первый раз выбирает для своих эпатажных образов вещи наших сограждан. На днях 64-летняя исполнительница примерила ярко-розовую шляпу от львовянина Руслана Багинского. Ковбойским головным убором она дополнила свой аутфит для церемонии награждения "Грэмми-2023".

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О своих достижениях дизайнер рассказал в Instagram собственного бренда, опубликовав кадр Мадонны в его творении. Как известно, вокалистка есть давней поклонницей украинца и частенько примеряет стильные шляпы его производства (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не говори мне останавливаться. Вечно вдохновляющая Мадонна в розовой ковбойской шляпе RB", – написал Багинский. Поп-дива кроме модной шляпы позировала в кружевном бюстье, массивных бусах, сережках в виде крестов и ожерелье с таким же кулоном. Она элегантно приспустила творение Руслана на глаза.

Сама Мадонна отдала предпочтение не американским модельерам, а украинским мастерам, еще раз подчеркнув, что наша нация самая креативная и талантливая. Звезда не раз появлялась на сцене в изделиях от наших дизайнеров.

Напомним, во время последнего выхода в свет певицы, ее поклонники были встревожены внешним видом своего кумира. Селебрити ошарашила зрителей "новым лицом", которое, по мнению аудитории, распухло от инъекций и пластических операций. Мало кто сфокусировался на речи Мадонны, рассматривая ее образ.

Как писал OBOZREVATEL, после данного инцидента вокалистка написала гневный пост в Instagram, в котором отчитала фанатов из-за критики в ее адрес. Певица подчеркнула, мир отказывается воспринимать трудолюбивых и авантюрных женщин старше 45, потому людям ничего не остается, как хейтить и высмеивать звезд.

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