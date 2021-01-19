В российской "Лиге смеха" на кастинг записали команды из "ДНР". Список

София Ковнир
София Ковнир
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В российской 'Лиге смеха' на кастинг записали команды из 'ДНР'. Список

На кастинг российской версии шоу "Лига смеха" зарегистрировали команды из "ДНР". Кроме того, участие в проекте хотят принять и украинцы.

Соответствующий список опубликовали на официальном сайте "КВН". Всего в нем записаны 172 команды.

Как стало известно, в перечне есть коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam", которые представляют город Донецк из "ДНР".

Стоит отметить, что также на кастинг зарегистрировали команды из Одессы (Сборная медиков и Сборная Одессы), Запорожья ("Падик 19") и Харькова ("Подруги твоего парня").

Весь список команд на кастинг "Лиги смеха"
Список команд на кастинг "Лиги смеха": первая часть
Список команд на кастинг "Лиги смеха": вторая часть
Список команд на кастинг "Лиги смеха": третья часть
Список команд на кастинг "Лиги смеха": четвертая часть
Список команд на кастинг "Лиги смеха": пятая часть
Список команд на кастинг "Лиги смеха": шестая часть
Список команд на кастинг "Лиги смеха": седьмая часть

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о продаже прав на запуск в России аналога украинского комедийного шоу "Лига смеха" приняла шведская компания Eccho Rights.

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