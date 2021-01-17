В России запускают "Лигу смеха" Зеленского

София Ковнир
София Ковнир
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В России запускают 'Лигу смеха' Зеленского

Российский телеканал СТС запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха". Кастинг для команд стартует 25 января.

Так, желающие поучаствовать могут показать различные миниатюры, пародии, стендап и другое. Об этом сообщили на официальном сайте СТС.

Как стало известно, кастинг пройдет в Москве, в молодежном центре "Планета".

Отметим, что "Лига смеха" – это украинское телевизионное юмористическое шоу, комедийные игры, в которых команды различных коллективов соревнуются в ответах на заданные вопросы, импровизациях на определенные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.

Автором программы является студия "Квартал 95". Шоу создали еще в 2015 году. Изначально ведущим был Владимир Зеленский, а после его ухода Евгений Кошевой. В 2020-м на зимнем кубке проект вел Потап (Алексей Потапенко).

Украинское юмористическое шоу "Лига смеха"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" анонсировала старт седьмого сезона юмористического шоу "Лига смеха", съемки которого начнутся после завершения локдауна в Украине – 27 января.

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