В России запускают 'Лигу смеха' Зеленского

Российский телеканал СТС запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха". Кастинг для команд стартует 25 января.

Так, желающие поучаствовать могут показать различные миниатюры, пародии, стендап и другое. Об этом сообщили на официальном сайте СТС.

Как стало известно, кастинг пройдет в Москве, в молодежном центре "Планета".

Отметим, что "Лига смеха" – это украинское телевизионное юмористическое шоу, комедийные игры, в которых команды различных коллективов соревнуются в ответах на заданные вопросы, импровизациях на определенные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.

Автором программы является студия "Квартал 95". Шоу создали еще в 2015 году. Изначально ведущим был Владимир Зеленский, а после его ухода Евгений Кошевой. В 2020-м на зимнем кубке проект вел Потап (Алексей Потапенко).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" анонсировала старт седьмого сезона юмористического шоу "Лига смеха", съемки которого начнутся после завершения локдауна в Украине – 27 января.