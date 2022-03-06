В России начали отменять концерты Меладзе, который выступил против войны в Украине

В элитном поселке Барвиха под Москвой, где живут высокопоставленные чиновники и звезды России, отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться 8 марта в концертном зале "Барвиха Luxury Village", однако люди начали массово сдавать билеты из-за позиции певца по поводу войны в Украине.

Как известно, Меладзе первым из российских звезд осудил агрессивную политику президента Владимира Путина и вторжение РФ в соседнюю страну. Он записал видеообращение, в котором призвал остановить военные действия в Украине.

По информации Telegram-канала Mash, билеты на концерт стоили от 20 000 до 60 000 рублей (6 300 - 19 000 гривен), однако за считанные дни до шоу организаторы убрали Меладзе с афиш. Вместо певца выступят Юрий Антонов и Александр Серов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по этой же причине отменили концерт Максима Галкина в Архангельске.

Напомним, накануне стало известно, что территорию РФ покинули звезды шоу-бизнеса, которые не поддержали "спецоперацию" Путина в Украине. В частности, российские СМИ сообщили о вылете из Москвы Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Земфиры, Ренаты Литвиновой.

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