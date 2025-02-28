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В России покушались на лидера Z-группы "Русский Стяг" Евгения Долганова, который помогал оккупантам: в каком он состоянии

Анастасия Какун
Люди
1 минута
1,1 т.
В России покушались на лидера Z-группы 'Русский Стяг' Евгения Долганова, который помогал оккупантам: в каком он состоянии

В стране-агрессоре России было совершено нападение на лидера прокремлевской группы "Русский Стяг" Евгения Долганова. Z-певец, который после начала полномасштабного вторжения откровенно поддержал кровавую политику президента РФ Владимира Путина, более того, неоднократно помогал оккупантам, находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Соответствующая информация появилась на просторах российских медиа. Подробности покушения на пропагандиста остаются неизвестными.

В России покушались на лидера Z-группы "Русский Стяг" Евгения Долганова, который помогал оккупантам: в каком он состоянии

Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин, Евгений Долганов является искренним "патриотом своей страны". С начала великой войны лидер коллектива "Русский Стяг" ездил на фронт, чтобы "помогать российским военным" и организовывать концерты для солдат РФ и мирных жителей на оккупированных территориях Украины. Лактюшин добавил, что из-за такой деятельности Z-исполнитель якобы постоянно получал угрозы.

Следует отметить: Евгений Долганов основал группу "Русский Стяг" еще в 2000-х годах. Коллектив быстро приобрел популярность среди ультраправых, а по меньшей мере 15 их песен попали в список экстремистских материалов.

В России покушались на лидера Z-группы "Русский Стяг" Евгения Долганова, который помогал оккупантам: в каком он состоянии

После начала полномасштабного вторжения Долганов выступал на оккупированном Донбассе. Путинист также сотрудничал с российским вооруженным формированием "Эспаньола", участвующим в войне против Украины. Несколько других участников Z-группы служат в армии оккупантов в составе группировки Русич.

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