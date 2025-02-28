В стране-агрессоре России было совершено нападение на лидера прокремлевской группы "Русский Стяг" Евгения Долганова. Z-певец, который после начала полномасштабного вторжения откровенно поддержал кровавую политику президента РФ Владимира Путина, более того, неоднократно помогал оккупантам, находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Соответствующая информация появилась на просторах российских медиа. Подробности покушения на пропагандиста остаются неизвестными.

Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин, Евгений Долганов является искренним "патриотом своей страны". С начала великой войны лидер коллектива "Русский Стяг" ездил на фронт, чтобы "помогать российским военным" и организовывать концерты для солдат РФ и мирных жителей на оккупированных территориях Украины. Лактюшин добавил, что из-за такой деятельности Z-исполнитель якобы постоянно получал угрозы.

Следует отметить: Евгений Долганов основал группу "Русский Стяг" еще в 2000-х годах. Коллектив быстро приобрел популярность среди ультраправых, а по меньшей мере 15 их песен попали в список экстремистских материалов.

После начала полномасштабного вторжения Долганов выступал на оккупированном Донбассе. Путинист также сотрудничал с российским вооруженным формированием "Эспаньола", участвующим в войне против Украины. Несколько других участников Z-группы служат в армии оккупантов в составе группировки Русич.

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