Российский стилист Сергей Зверев сообщил о гибели своего племянника Андрея на войне в Украине. Путинист, активно поддерживающий полномасштабное вторжение и сам собиравшийся на фронт, решил не скрывать детали личной жизни и рассказал о родственнике публично, как о якобы настоящем герое, который на самом деле отправился убивать невинных людей.

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По словам шоумена, известие о смерти пришло неожиданно – буквально за полчаса до его эмоционального заявления. "Пол часа назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Мы до сих пор не знаем, как это произошло", – сказал Зверев пропагандистским медиа.

Семья, по словам стилиста, поддержала решение Андрея пойти на фронт и "сражаться с мировым злом". Очевидно, что под этим он подразумевает Украину, которая не приглашала русских "освободителей" и совершенно справедливо защищается.

"Мы все переживали за него, когда он ушел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", – цинично заявил путинист.

Узнав о трагедии, стилист поспешил в церковь, где заказал панихиду. Очевидно, вместо того чтобы переосмыслить причины гибели племянника, он решил, что все идет по плану.

Кстати, сам Сергей Зверев в сентябре 2022 года пафосно заявлял, что тоже готов отправиться на войну в Украине. Правда, со своим особым подходом: в короне и мантии. Но пока единственное сражение, в котором он участвует, – это слезящиеся комментарии в сети и посещение храма после очередной потери.

Ранее пропагандист хвастался, что у него три племянника служат в армии. Один оказался мертвым, а двое еще воюют против украинцев. Также он призвал не забывать, что у гражданина РФ есть не только права, но и обязанности служить "Родине".

"Что значит готов, не готов? Есть такое понятие – "надо". Вот существуют права – но не надо забывать, что есть и обязанности. Задуматься должен каждый, родина у нас одна. Моей семье тоже коснулось, у меня три племянника призваны в зону боевых действий. Трое! Вот в их лице я бы хотел, чтобы все ребята знали: мы все вас поддерживаем, мы вас любим. Все, что вы делаете, мы очень ценим", – утверждал Зверев, до сих пор веря в то, что именно украинцы напали на РФ, а не наоборот.

Ранее OBOZ.UA писал о драке Фагота со Зверевым на вечеринке в Могилевской. Один из лидеров группы "ТНМК", увидев на сцене россиянина, вспомнил, как тот бесцеремонно критиковал его коллегу по коллективу Александра "Фоззи" Сидоренко.

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