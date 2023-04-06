В России ''перекрывают воздух'' известный певице, которая выступила против войны, но быстро ''переобулась''

Российская певица и поэтесса Диана Арбенина, которая сначала осудила вторжение России, а впоследствии "переобулась", страдает из-за антивоенной риторики. Ее концерты систематически отменяют, а организаторам выступлений пишут "доносы".

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Однако вокалистка стремится развлекать россиян, поддерживающих геноцид украинцев, поэтому продолжает стучать во все двери. Об отмене концертов рассказали журналисты "Медузы" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Издание сообщило, что в российских Чебоксарах отказались принимать артистку, ведь она якобы осудила войну. Учитывая это, концерт отменили. Ранее Арбениной не удалось выступить в Ульяновске и Пятигорске.

Этим вопросом занимались руководители городов, которым и поступила просьба путинистов отменить выступления исполнительницы. Интересно, что в Instagram Арбениной, который, кстати, недоступен в Украине, нет информации о войне.

В апреле 2022 года артистка выпутала трек "Не молчи", чем дала знать, что призывает россиян противостоять пропаганде и войне. Однако за это ее не "наградили" званием "иноагента", а дали возможность жить и работать в России дальше.

В своих постах певица признается в любви родине и умалчивает о терроризме своих соотечественников в Украине. Она публикует фотографии со съемкок передач на российских телеканалах, получает награды и планирует гастроли по стране.

Очевидно, артситка надеялась продолжить строить карьеру в России, "переобувшись". После антивоенного призыва она перестала озвучивать правду о преступных действиях своей страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что рэпер Баста заявил, что если бы не отказ жены и сотрудники, "находящиеся в его подчинении", он давно иммигрировал бы в другую страну. Это заявление вызвало истерику у соотечественников, поэтому они решили лишить артиста заработка.

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