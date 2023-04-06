Мечтает покинуть родину: россияне накинулись на Басту, требуя отменить его концерты. Фото

Российский исполнитель Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко), который посещал оккупированный Крым и участвовал в съемках фильма о мосте, изъявил желание покинуть РФ. Рэпер утверждает, если бы не отказ супруги и "находящиеся в его подчинении сотрудники", он давно иммигрировал бы в другую страну. Данное заявление вызвало истерику у соотечественников, потому они решили лишить артиста заработка.

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Соответствующий документ о требовании отменить концерты Вакуленко появился в пропагандистским Telegram-каналах. Так, автор обращения настаивает запретить выступление Басты в Ставрополе 8 июня. Его смутила фраза певца в интервью Анастасии Ивлеевой – "смотрим кино дальше" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Жителям РФ не понравилось, что Василий назвал войну "кино", ведь по их словам, таким образом он унижает труды российской армии и глумится над погибшими солдатами. Также они возмущены тем, что он хочет сбежать из "могучей России".

"Прошу вас оценить целесообразность выступления в Ставрополе исполнителя Василия Вакуленко, учитывая его позицию относительно действий России в рамках специальной военной операции. Что именно гражданин Вакуленко называет "кино" – обстрелы Донбасса, пытки и расстрелы наших военных в плену, травлю православных в Киеве или теракты укронацистских диверсантов в России?", – говорится в сообщении.

К слову, в российском Новокузнецке концерт Басты, который должен был состояться 26 марта, также отменили. Власти города причину объяснять не стали. Что касается Ставрополя, билеты на мероприятие до сих пор остаются в продаже. За два месяца до выступления зрители выкупили почти все места на стадионе.

"Прошу вас использовать должностные рычаги и авторитет в сфере культуры, чтобы не допустить приезда данного артиста в Ставрополь или другой населенный пункт Ставропольского края", – заявили возмущенные жители.

OBOZREVATEL раньше рассказывал, что Таисия Повалий осталась без гонораров в России. Местные власти отменяют не только большие сольные концерты фанатки Путина, но и выступления в забегаловках. От нее отказываются даже бары с сомнительной репутацией.

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