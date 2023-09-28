'Отрядам Путина' вход воспрещен: в России за копейки массово сгоняют людей на концерт в честь аннексии украинских областей

В Москве второй год подряд устраивают циничный шабаш на Красной площади в честь аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после проведения так называемых "референдумов". Идти на пропагандистский концерт под названием "Одна страна, одна семья, одна Россия" москвичи особого желания не изъявляют, потому массовку и их поддержку планируют обеспечить искусственно.

Действуют организаторы по уже не раз проверенной схеме: завозят людей из области, принудительно заставляют идти бюджетников и студентов, которых "подкупают" возможностью послушать песни кремлевских шутов, а также нанимают "актеров". Исполнение роли путинского фаната оценивают в 600 рублей (225 грн), а примерить ее на себя могут все желающие возрастом до 35 лет. Соответствующие "вакансии" распространяют на российских биржах поиска массовки и промоутеров, передает Telegram-канал "Можем объяснить".

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В прошлом году за посещение "праздника", знаменующего террор России и ее оккупационную политику, платили вдвое больше – 1500 рублей (560 грн). В этом году расценки упали, так что побыть массовкой предлагают за 600. А вот обязанности у "актеров" выросли. Для начала необходимо оставить свои паспортные данные – без них на пропагандистского шоу вход закрыт. Убежать с концерта через полчаса после начала, как это делали в прошлом году, тоже не получится – наниматели проконтролируют, чтобы все досидели до конца.

Кроме того, как мы уже заметили, появилось возрастное ограничение – "желательно до 35 лет". Очевидно, Путину и его приспешникам надоело видеть среди своих почитателей зомбированных телевизором пенсионеров, так что для красивой картинки хотят привлечь молодые лица.

Список выступающих пока не разглашается, однако, вероятнее всего, он не будет сильно отличаться от прошлогоднего. Тогда публику развлекали известные путинисты: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Полина Гагарина, группа "Руки Вверх", Олег Газманов, Shaman и другие.

Как писал OBOZREVATEL, в прошлом году на это же грандиозное празднование аннексии украинских территорий в Москву свезли людей десятками автобусов со всех регионов России. Москвичи, среди которых наибольший пласт протестного электората, не выразили массового желания принимать в этом участия. Подробности – в нашем материале.

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