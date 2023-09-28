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"Отрядам Путина" вход воспрещен: в России за копейки массово сгоняют людей на концерт в честь аннексии украинских областей

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,3 т.
'Отрядам Путина' вход воспрещен: в России за копейки массово сгоняют людей на концерт в честь аннексии украинских областей

В Москве второй год подряд устраивают циничный шабаш на Красной площади в честь аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после проведения так называемых "референдумов". Идти на пропагандистский концерт под названием "Одна страна, одна семья, одна Россия" москвичи особого желания не изъявляют, потому массовку и их поддержку планируют обеспечить искусственно.

Действуют организаторы по уже не раз проверенной схеме: завозят людей из области, принудительно заставляют идти бюджетников и студентов, которых "подкупают" возможностью послушать песни кремлевских шутов, а также нанимают "актеров". Исполнение роли путинского фаната оценивают в 600 рублей (225 грн), а примерить ее на себя могут все желающие возрастом до 35 лет. Соответствующие "вакансии" распространяют на российских биржах поиска массовки и промоутеров, передает Telegram-канал "Можем объяснить".

Видео дня

В прошлом году за посещение "праздника", знаменующего террор России и ее оккупационную политику, платили вдвое больше – 1500 рублей (560 грн). В этом году расценки упали, так что побыть массовкой предлагают за 600. А вот обязанности у "актеров" выросли. Для начала необходимо оставить свои паспортные данные – без них на пропагандистского шоу вход закрыт. Убежать с концерта через полчаса после начала, как это делали в прошлом году, тоже не получится – наниматели проконтролируют, чтобы все досидели до конца.

Кроме того, как мы уже заметили, появилось возрастное ограничение – "желательно до 35 лет". Очевидно, Путину и его приспешникам надоело видеть среди своих почитателей зомбированных телевизором пенсионеров, так что для красивой картинки хотят привлечь молодые лица.

"Отрядам Путина" вход воспрещен: в России за копейки массово сгоняют людей на концерт в честь аннексии украинских областей

Список выступающих пока не разглашается, однако, вероятнее всего, он не будет сильно отличаться от прошлогоднего. Тогда публику развлекали известные путинисты: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Полина Гагарина, группа "Руки Вверх", Олег Газманов, Shaman и другие.

Как писал OBOZREVATEL, в прошлом году на это же грандиозное празднование аннексии украинских территорий в Москву свезли людей десятками автобусов со всех регионов России. Москвичи, среди которых наибольший пласт протестного электората, не выразили массового желания принимать в этом участия. Подробности – в нашем материале.

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