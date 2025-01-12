'Сердце обливается кровью': Дженнифер Гарнер потеряла подругу из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Бывшая жена Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер потеряла подругу во время лесных пожаров на западе США. Женщина проживала в районе Палисейдс, который больше всего пострадал. По словам актрисы, ее близкая подруга не успела спастись и погибла в собственном доме.

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Многие ее знакомые потеряли свое жилье в Лос-Анджелесе. Как рассказала изданию Page Six Гарнер, более 100 друзей остались без дома.

"Я потеряла подругу. Она не успела спастись. Мое сердце обливается кровью за моих друзей. Я имею в виду, что я могу думать о 100 семьях, а потеряно 5000 домов. Я могу – даже не думая – просто написать список 100 друзей, которые потеряли свои дома", – в отчаянии сообщила 52-летняя актриса.

В этом же районе расположен дом Дженнифер Гарнер, а лучшая подруга, имя которой не называет, проживала по ее улице чуть дальше. Актриса вспоминает, какими оживленными были дети по соседству, которые постоянно выходили из своих домов и развлекались вместе. Теперь же эти воспоминания для актрисы в прошлом.

Любопытно, что дом Гарнер почти не пострадал. Поэтому она чувствует вину. "Знаете, что я могу сделать? Чем я могу помочь? Что я могу предложить? Что я могу предложить с этими руками, этими стенами и безопасностью, которая у меня есть?" – задала она риторический вопрос.

Сейчас актриса проживает в загородном доме, построенном после развода с Беном Аффлеком в 2018 году. Однако он расположен в горах недалеко от Лос-Анджелеса, поэтому находится под угрозой пожаров.

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