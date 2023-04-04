''Мое сердце'': Пэрис Хилтон пленила фотосессией с трехмесячным сыном

Американская певица, актриса и модель Пэрис Хилтон, которая впервые почувствовала радость материнства в 41 год, растрогала сеть нежными фото с трехмесячным наследником. Сына светская львица назвала Фениксом. Малыша для знаменитости выносила суррогатная мама.

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Трогательные снимки Хилтон распространила в Instagram, где за ней следит 23 миллиона подписчиков. Фанаты отметили – роль мамы к лицу знаменитости. За 14 часов пост набрал более миллиона лайков и восемь тысяч комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На одном снимке звездная мама предстала в черном шелковом сарафане, держа Феникса в руках. На других – в белом шерстяном свитере, а мальчик – в светлом комбинезоне и шапочке. Атмосферности кадрам придала черно-белая обработка. "Все мое сердце", – лаконично подписала фотокарточки американка.

"Вы всегда будете одинаково любить ваших детей, но мальчики — это настоящая любовь, а мы, мамы, – их первая любовь", "Пэрис, вы изменились, когда стали мамой, трепет и нежность появились в вас", "Малыш абсолютно прекрасен, я так счастлива за вас", "Дети – целая жизнь для мамы", "Так прекрасно, вы меня растрогали", – пишут под публикацией фолловеры селебрити.

Хотим напомнить, Хилтон впервые показала снимки с новым возлюбленным в апреле 2020 года. Тогда выяснилось, что она уже несколько месяцев встречается с успешным бизнесменом Картером Реумом. 13 февраля 2021 года состоялась помолвка пары, а, в ноябре того же года – роскошная свадьба.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что актриса Ева Лонгория очаровала фанов фотографией с четырехлетним сыном Сантьяго. Отцом маленького красавца является мексиканский бизнесмен и владелец крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке "Televisa" Хосе Антонио Бастон. Поклонники артистки уверены – малыш вырастет кинозвездой.

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