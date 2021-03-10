Фотограф снял невероятный танец горбатого кита. Видео

Талантливому фотографу Дэвид у Эдгару удалось сделать потрясающие фотографии, а также снять короткий ролик во время фридайвинга у побережья Тонги.

Так, он запечатлел огромного горбатого кита, когда тот демонстрировал невероятные акробатические движения. 31-летний мужчина отметил, что морское животное вело себя достаточно расслаблено. Об этом пишет издание Dailymail.

"Эти снимки были сделаны в нескольких милях от побережья Тонги, небольшой группы островов в южной части Тихого океана.

Молодые киты проявляют к людям огромный интерес, в то время как более старые киты спокойно себе спят на морском дне, пока их детеныши резвятся. Молодой кит был расслаблен и интересовался нами. Я пережил бесценный опыт", – рассказал о полученных эмоциях фотограф.

Отметим, что фото и ролик были сделаны еще в сентябре прошлого года, однако в сеть они попали только сейчас. За несколько дней уникальные подводные кадры собрали множество лайков и комментариев удивленных пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф снял уникального желтого пингвина. Ив Адамс поделился, что смог поймать редкий кадр, когда отправился на двухмесячную экспедицию в Антарктиду и Южную Атлантику.