Фотограф снял невероятный танец горбатого кита. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Шоу
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Фотограф показал на видео акробатические движения огромного кита

Талантливому фотографу Дэвид у Эдгару удалось сделать потрясающие фотографии, а также снять короткий ролик во время фридайвинга у побережья Тонги.

Так, он запечатлел огромного горбатого кита, когда тот демонстрировал невероятные акробатические движения. 31-летний мужчина отметил, что морское животное вело себя достаточно расслаблено. Об этом пишет издание Dailymail.

"Эти снимки были сделаны в нескольких милях от побережья Тонги, небольшой группы островов в южной части Тихого океана.

Молодые киты проявляют к людям огромный интерес, в то время как более старые киты спокойно себе спят на морском дне, пока их детеныши резвятся. Молодой кит был расслаблен и интересовался нами. Я пережил бесценный опыт", – рассказал о полученных эмоциях фотограф.

Отметим, что фото и ролик были сделаны еще в сентябре прошлого года, однако в сеть они попали только сейчас. За несколько дней уникальные подводные кадры собрали множество лайков и комментариев удивленных пользователей.

Фотограф снял огромного горбатого кита
Фотограф показал огромного горбатого кита

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф снял уникального желтого пингвина. Ив Адамс поделился, что смог поймать редкий кадр, когда отправился на двухмесячную экспедицию в Антарктиду и Южную Атлантику.

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