В оккупированном Крыму отменили концерт рэпера, называющего себя 'севастопольским украинцем', поэтому он поспешил признаться в любви России

Во временно оккупированных Симферополе и Ялте должны были состояться концерты крымчанина Ивана Минаева, более известного под псевдонимом XOLIDAYBOY. Однако Z-патриотам аннексированного Крыма удалось добиться отмены выступлений, поскольку рэпер в свое время называл себя "севастопольским украинцем". Кроме того, россияне раскритиковали исполнителя за "ненадлежащий для мужчины" внешний вид.

Соотечественники уже хотели было пожалеть "севастопольского украинца", как вдруг тот продемонстрировал свое истинное лицо. Как только Минаеву перекрыли доступ к заработку кровавых рублей из-за его "неоднозначной" и даже, казалось бы, проукраинской позиции, он поспешил переобуться на пользу России. На своей странице в Instagram он разместил жалостливое признание стране-террористке в любви.

Так, помимо политических разногласий, концерты XOLIDAYBOY отменили из-за слухов о его принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Вероятно, это из-за внешности парня, который не появляется на публике без макияжа. Как известно, путинисты так сильно боятся, что кто-то опорочит их мнимые "семейные ценности", что стараются устранить любую "угрозу" в виде вот таких вот знаменитостей.

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При этом интересно, что в аннексированном Россией Крыму отмены концертов исполнителя добились, а гастроли XOLIDAYBOY по российским городам продолжаются. Очевидно, "патриот" испугался, что и другие его выступления могут оказаться под срывом, а потому решил на всякий случай спеть оды любви РФ.

"Я в ярости из-за того, что я у себя дома, на родине, в Крыму, где я родился и вырос, я не смог выступить! Мы каждый день выступаем по всей России и люди счастливы присутствовать на наших шоу! Никогда не думал, что в Крыму меня, музыканта, организаторы будут шантажировать, записывать политические агитационные видео или отменять мои концерты! Сегодня в отеле ко мне подбежала крымская пресса, заваливая политическими вопросами в духе: как вы относитесь к президенту нашей страны, как вы относитесь к России? Ответ. Как я могу относиться к стране, в которой я живу всю свою жизнь и в которой живет вся моя семья, слушатели и все мои любимые люди? Я работаю в своей стране и плачу налоги! Я люблю свою родину и если бы меня что-то не устраивало, я бы давно уехал, как это сделали иногенты", – выдал запроданец.

В конце он обратился к землякам с заявлением, что будет ждать их на концертах в других регионах "своей любимой страны России".

"То вышиванку надевает, то России в любви клянется", – комментируют поступок предателя в соцсетях.

Как писал OBOZ.UA ранее, когда-то известный российский актер, а ныне режиссер и продюсер Сергей Жигунов развернул съемки пропагандистского фильма для детей на территории аннексированного Крыма. Съемки прошли в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе, а главную роль в картине сыграл украинофоб – Сергей Никоненко. Подробности – в нашем материале.

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