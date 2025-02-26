В Москве подожгли квартиру Левы из 'Би-2', который финансово поддерживает ВСУ, а у дверей оставили послание. Фото

В Москве неизвестные подожгли двери квартиры фронтмена группы "Би-2" Левы (Егора Бортника), которого признали "иноагентом" в РФ. Причиной нападения стало финансирование украинской армии, о чем сам музыкант недавно признался в разговоре с российскими пранкерами.

Видео дня

Как сообщают пропагандистские медиа, ответственность за поджог взяла на себя группировка "Аукцион пальцев". У квартиры они оставили надпись: "Привет врагу и предателю от Пианиста". Также они заявили, что музыкант "зарабатывал в России, но после начала войны (полномасштабной. – Ред.) убежал и начал поддерживать ВСУ". Видео поджога выложили в одном из закрытых Telegram-каналов, сопроводив его подписью, что это "подарок на 23 февраля".

Скандал вокруг Левы из "Би-2" разгорелся после того, как пранкеры "Вован и Лексус" выложили в сеть запись их разговора с артистом. В нем он признался, что ежемесячно донатит на помощь ВСУ 5 тысяч евро и в общей сложности уже передал более 100 тысяч евро.

После обнародования этих деталей в русских пропагандистских кругах началась волна негодования. В одном из популярных Telegram-каналов даже опубликовали адрес квартиры Бортника в Москве, что, вероятно, и спровоцировало нападение.

Кампания преследований

Ранее в РФ уже звучали призывы признать музыкантов "Би-2" "спонсорами терроризма" и "государственными изменниками". В Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство культуры были поданы запросы на конфискацию всего имущества группы в России.

По информации росмедиа, Бортник не только финансирует ВСУ, но помогает закупать транспорт для фронта. В частности, упоминали о двух оборудованных Mercedes, которые передали украинским защитникам.

Лева из "Би-2" открыто критикует российские власти. В октябре он "поздравил" Путина с днем рождения постом в Instagram, где опубликовал фото Кремля, засыпанного черепами.

"С днем рождения, президент смерти. Достаточно убивать людей. День рождения в ничтожестве. Сгинь, Путин! Всем станет веселее..." – написал музыкант.

Также он неоднократно называл Россию страной-террористом, Крым – украинским, а после победы Украины пообещал лично приехать в Киев.

Ранее OBOZ.UA писал, что братья Меладзе засветились в компании Левы из "Би-2", который называет россиян убийцами и помогает ВСУ. Это было первое за долгое время появление Константина Меладзе на публике после развода с Верой Брежневой.

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