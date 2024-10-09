Лева из 'Би-2' смело обратился к Путину в его 72-летие и вспомнил встречу с 'президентом смерти' на Новый год: он мне кивнул

Один из основателей известной российской группы "Би-2", белорусский певец и музыкант Лева (настоящее имя – Ягор Бортник), открыто поддерживающий Украину в войне с оккупантами, обратился к диктатору Путину. Звезда "поздравил2 политика с 72-м днем рождения, который состоялся 7 октября.

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На своей Instagram -странице Лева опубликовал фото Кремля, усыпанного черепами. "Ржавые листья осени породили бездарного политического бездеятеля. Впереди – тысячи убийств, миллионы покалеченных судеб за миллиарды рублей. Интересно, можно ли было сп*здить больше", – говорится в сообщении.

Знаменитость вспомнил единственный раз, когда видел Путина лицом к лицу. По словам артиста, это было на Новый год – тогда глава РФ танцевал под песни "Би-2" с "нелюбимой женой". Увидев певца, политик кивнул ему. "С днем рождения, президент смерти. Хватит убивать людей. День рождения у ничтожества. Сгинь, Путин! Всем станет веселее..." – добавил Лева.

Автор сообщения продолжил свою мысль в комментариях. Там он написал несколько тезисов, в частности, призвал Путина вывести войска из Украины, назвал Крым украинским и нарек диктатора врагом России.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как братья Меладзе засветились в компании Левы из Би-2, который называет россиян убийцами и помогает ВСУ. Фото – смотрите здесь.

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