В Москве нашли мумифицированное тело известного актера Ипатова, прославившегося ролями бомжей и нищих

В российской столице Москве обнаружили тело 64-летнего актера Владимира Ипатова. Его почти месяц не искали родные, поэтому все это время о смерти звезды ничего не было известно.

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Дочь покойного рассказала, что он перестал отвечать на звонки в декабре, но она хотела подождать, прежде чем обращаться в полицию. Об этом сообщили росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники правоохранительных органов взломали квартиру Ипатова и обнаружили в ней мумифицированное тело артиста. По предварительным данным, актер скончался около месяца назад по естественным причинам.

Никаких насильственных следов, указывающих на уголовное преступление, не нашли на месте. Окончательная причина смерти будет названа после экспертизы.

Славу Ипатову принесли роли в известных российских сериалах и фильмах. По сюжету он часто играл бездомных и нищих. Этому способствовала его нетипичная внешность. А именно – длинная борода.

Бездомного Ипатов сыграл в сериалах и фильмах: "Везучий случай", "Беглец", "Софья", "Не говорите мне о нем", "Интерны". "Как я стал русским", "Физрук", "Москва. Три вокзала" и "А у нас во дворе".

Ранее OBOZREVATEL писал, что 16 января стало известно о смерти знаменитой итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Ей было 95 лет.

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