В России прокремлевского певца высмеяли из-за трусливой отмазки не ехать на фронт: 31-летний путинист прикрылся женой

Российский певец и кремлевский пропагандист Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), прославившийся после полномасштабного вторжения песнями "Я русский" и "Встанем" трусливо отказался ехать в зону боевых действий. За попытку соскочить его высмеяли другие "патриоты" России.

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31-летний путинист в письменной форме объяснил, что не поедет на передовую с гуманитарной миссией, потому что его не пускает жена. Об этом коллега певца Владимир Киселев рассказал пропагандистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, лидер группы "Земляне" хотел устроить для оккупантов шоу на фронте, но прокремлевский певец прикрылся якобы не отпускающей его женой.

"Я в жизни не слышал его, максимум что сделал – пригласил поехать на линию столкновения. Формулирование невозможности выезда для мужчин будут оригинальны: "Меня жена не пускает", – говорится в комментарии.

Над отмазкой Shaman пропагандисты искренне посмеялись и "разнесли" в СМИ, но Киселев поспешил добавить, что песни артиста ему нравится, ведь в них много восхваления террористов.

Кстати, весной этого года путинист выпустил новую абсурдную композицию о своей стране, но в этот раз даже россияне были в шоке. Для клипа он надел "байкерский" образ с флагом РФ. Кроме того, в треке он поет: "Мы не на коленях", но сам вооружился наколенниками, еще и чуть не "зиганул".

Однако такие смелые видео исполнитель может снимать только недалеко от Кремля. Когда дошло до того чтобы лично посмотреть, что россияне творят в чужой стране, Shaman прикрылся "запретом" жены.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что украинка Яна Соломко выпустила песню в поддержку оккупантов. В ней предательница выразила восхищение российской армии, которая насилует женщин и детей в Украине, издевается над пожилыми людьми и невинными гражданами.

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