Предательница Успенская, Газманов и другие: кто из российских звезд собирается подзаработать в оккупированном Крыму этим летом

Несмотря на "хлопки" в Крыму, кремлевские артисты этим летом планируют устроить гастроли на временно оккупированном полуострове. Среди них: предательница Украины Любовь Успенская, путинисты Олег Газманов, Ирина Дубцова и рок-группа "Ария".

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Все они выразили провоенную позицию и призвали убивать украинцев. OBOZREVATEL расскажет, кто из российских знаменитостей решил подзаработать этим летом в Крыму (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Любовь Успенская

Уроженка Киева, российская певица Успенская планирует дать концерт 20 августа в Симферополе. На полуостров предательница притянет еще и свою дочь-исполнительницу, с которой прокатится также по Севастополю и Ялте.

Олег Газманов

Прокремлевский артист заявится в оккупированный Крым 16 августа. Он не просто споет свои старые хиты, а представит целую пропагандистскую программу "Вперед Россия", в рамках которой будет восхвалять оккупантов и пропагандировать геноцид.

Ирина Дубцова

На следующий день, 17 августа, в Ялте выступит путинистка Дубцова. Певица родом из Волгограда, не один год работавшая на украинском телевидении, ранее выступила в рамках всероссийской акции в поддержку так называемых "Луганской и Донецкой народных республик".

"Ария"

Рок-группа будет выступать три дня – 17-18 августа – в Феодосии, Керчи и Ялте. Ранее со сцены бывший солист коллектива не только выкрикивал прокремлевские лозунги, но и обращался к Богу и желал победы в войне России.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский певец Сергей Лазарев, осудивший войну, а затем "переобувшийся", подыгрывает пропаганде. Подробнее о нем – читайте по ссылке.

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