'В критическом состоянии'. Гитарист группы O.Torvald получил ранения на фронте: аукцион с продажей его инструмента довел фанов до слез

Гитарист известной украинской группы O.Torvald Денис Мизюк, который после 24 февраля пополнил ряды ВСУ, получил серьезное ранение на фронте. Сейчас музыкант находится в критическом состоянии. На недавнем концерте коллектива провели аукцион, где продали гитару Дениса, а вырученные средства обещали направить на лечение коллеги и друга.

Кроме того, что гитару продали за впечатляющую сумму – 150 тысяч гривен, на аукционе произошел очень трогательный момент, который умилил присутствующих в зале до слез. Историей, которую рассказала одна из поклонниц, поделился фронтмен группы, а также боец 135-го отдельного батальона Территориальной обороны Женя Галич в своем Instagram.

Так, одна из посетительниц концерта рассказала: "Бывший гитарист группы тоже был в рядах ВСУ, но сейчас в критическом состоянии. Он нуждается в лечении, и деньгах на это. Ребята выставили его гитару на аукцион среди концерта. Цена стартовала от 100000. На гитару сделал ставку мужчина, за 105000 перебил парень.Тот же мужчина повышает до 120000. Ведущий говорит, что на этой гитаре должны продолжать играть. Потому что ее делали для O.Torvald под Евровидение – в его память она должна звучать. Парень говорит, что он играет, хотя у него частично нет пальцев на руке. Но ставку сделать больше не может. Мужчина повышает ставку до 150000, и забирает ее. Выходит на сцену, зовет парня, который сделал меньшую ставку, и дарит гитару ему. Чтобы он на ней играл".

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По словам женщины, зрители в зале не смогли сдержать слез. Судя по фото, опубликованным Галичем, получивший гитару парень также не скрывал эмоций и расплакался.

"После концерта возле меня оказался тот самый парень, которому подарили гитару. Он говорит второму, что не имел денег на нее, только 5000, но знал, у кого может одолжить 100 000. Он просто хотел помочь с лечением гитаристу O. Torvald, и чтобы эта гитара играла. Тот момент, когда искренность намерения и желания может подарить тебе гораздо больше", – добавила фанатка.

Между тем, Галич поблагодарил поклонников за их помощь и поддержку, заметив, что другие неравнодушные также могут присоединиться к сбору средств на лечение раненого гитариста-воина.

"Я благодарю, что наши люди в очередной раз доказали, что мы едины и нас не сломать. Спасибо за все слова поддержки. Для нас это был очень эмоциональный концерт", – прокомментировал Галич.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Женя Галич чуть не погиб во время аварии. Артист ехал с собратьями на боевом авто, прежде чем что-нибудь случилось. Подробности – в нашем материале.

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