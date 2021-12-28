В Киеве ограбили Alyona Alyona

В Киеве ограбили известную рэпершу Alyona Alyona. У украинской звезды вытянули бумажник из рюкзака.

О неприятном инциденте Алена Савраненко сама сообщила в Instagram в формате сторис. Происшествие случилось во вторник, 28 декабря.

Алена показала переписку в соцсети с подписчицей. Неравнодушная интернет-пользовательница рассказала хип-хоп-исполнительнице, что женщина нашла ее красный бумажник на Дорогожичах. Произошло ли это на территории станции столичного метрополитена или на улице возле нее, не уточняется.

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Внутри кошелька остались карточки артистки, которые и помогли определить, кому принадлежит вещь. Вероятно, наличные деньги из бумажника пропали, хотя артистка этого не уточнила.

Примечательно, что подобный случай для 30-летней Alyona Alyona не первый. Ее уже обворовали подобным образом год назад.

"Вот такое утречко. Год назад тоже бумажник вытягивали. Что-то меня жизнь ничему не учит", – написала звезда.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona (Алена Савраненко) родилась в пгт Капитановка Кировоградской области.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке и заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. Именно в этот период к ней пришла известность, хотя рэп-тексты Alyona Alyona пишет с детства.

Так, в октябре 2018-го первый видеоклип "Рыбки", опубликованный на YouTube, принес Алене миллионы просмотров и популярность.

Свое 30-летие рэп-исполнительница отметила 14 июня. Как выглядела звезда до популярности – смотрите по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, Alyona Alyona ранее рассказывала, что встречается с парнем и переехала к любимому мужчине, но имя бойфренда артистка долго скрывала. В итоге артистка подтвердила, что он – украинский блогер Денис, известный в сети как Yoxden. Он предложил рэперше встречаться 14 февраля – в День Святого Валентина.

Вскоре блогер презентовал новый клип на песню "Будь зі мною", посвященный Алене. В видео Денис признался в любви к известной хип-хоп-исполнительнице.