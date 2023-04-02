В канун 12-й годовщины свадьбы: Риз Уизерспун официально разводится с мужем. Фото пары

Всемирно известная американская актриса Риз Уизерспун официально разводится со своим вторым мужем Джимом Тотом. Пара объявила о расставании около недели назад, накануне 12-й годовщины своей свадьбы, а уже теперь в СМИ появилась информация, что 47-летняя звезда "Блондинки в законе" подала на развод все необходимые судебные документы.

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В бумагах указана причина развода супругов. Об этом пишет TMZ.

Так, журналисты сообщают, что причина разрыва пары, как гласят официальные документы, – непримиримые разногласия в семье. Заявление на развод было подано в Нэшвилле, штат Теннесси, где проживает пара со своим общим сыном – 10-летним Теннесси.

Мальчик стал третьим ребенком Уизерспун, а также первым и единственным ее совместным с Тотом наследником. Эксы заверили, что сейчас они сосредоточены на "мирном совместном воспитании детей", хотя и подчеркнули, что это было крайне трудное решение.

"С большой осторожностью и вниманием мы приняли трудное решение о разводе. Мы провели вместе столько замечательных лет и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе. Нашим самым большим приоритетом является наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующей главе. Эти вопросы никогда не бывают легкими и очень личными. Мы действительно ценим уважение каждого к частной жизни нашей семьи в это время", – поделилась актриса у себя в соцсетях еще 24 марта.

Тем временем Тот объявил, что их со знаменитостью союз "утратил романтику".

52-летний Джим, который работает агентом по поиску работы в сфере развлечений, был также отчимом для детей Уизерспун от первого брака с актером Райаном Филлиппом. Звезда родила дочку Аву Элизабет еще в 1999 году, а затем, в 2003-м, у нее появился сын Дикон Риз. Звездные супруги развелись в 2008-м, а уже через три года в жизни актрисы появился Тот. Однако спустя 12 лет и их брак дал трещину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский блогер Богдан Беспалов, который на своем канале сплетничает с подписчиками, поделился эксклюзивом. Он заявил, что из собственных источников узнал, якобы продюсер и рэпер Алексей Потапенко и певица Анастасия Каменских тайно разводятся из-за измены артиста. Подробности – в нашем материале.

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