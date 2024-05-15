В Каннах открылся 77-й кинофестиваль: с россиянами на красной дорожке и режиссером Лозницей, защищавшим русскую культуру

Самый популярный в мире кинофестиваль в Каннах накануне открыл свои двери для работников индустрии со всего мира. В этом году конкурс довольно холодный по отношению к войне в Украине, но достаточно лояльный для того, чтобы пригласить россиян.

Единственный режиссер из Украины, который представит свою работу в этом году – Сергей Лозница, которого с позором исключили из состава Украинской киноакадемии. OBOZ.UA расскажет, как состоялось открытие.

Почетной гостьей кинофестиваля стала российская модель Татьяна Корсакова, прошедшая по красной дорожке в зеленом бархатном платье.

Поражала своим нелепым образом также россиянка Елена Ленина – модель, предпринимательница и ведущая – которая сделала высокую прическу, соединила ее с пестрым платьем и ярким макияжем.

Третьей, но, к сожалению, не последней россиянкой на открытии стала дизайнер Юлия Янина и ее старшая дочь Даша.

Как стало известно весной, свой фильм в Каннах готовится представить Сергей Лозница, в 2022 году попавший в скандал на этом же кинофестивале. Тогда режиссер, вместо того, чтобы рассказывать о пытках и убийствах, которые несет Россия, стал на защиту русского языка.

В этом году он намерен представить ленту "Вторжение" о жизни украинцев в тылу во время полномасштабного вторжения России.

"Я снимал этот фильм с глубокой болью в сердце и с большой любовью к своей стране. Этот фильм рожден из сострадания", – комментировал работу Сергей Лозница, но в комментариях его продолжают называть "украинофобом".

Напомним, что из-за спорных высказываний, а также коллаборации с кинофестивалем российского кино под названием "От Львова до Урала", Лозницу в 2022 году исключили из состава Украинской киноакадемии. После этого режиссёр был замечен в Германии с российскими коллегами.

Ранее OBOZ.UA писал, что позицию Лозницы прокомментировала Оксана Забужко. Она объяснила, почему скандального режиссера мир считал "украинским".

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