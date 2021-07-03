В Канаде скинули памятники Виктории и Елизавете II в знак протеста. Фото и видео

В День Канады в городе Виннипег группа людей повалила памятники британских королев – Виктории и Елизаветы II. Протестующие собрались после того, как на месте бывшей католической школы-интерната нашли сотни могил детей.

Как оказалось, люди вышли в центр города против жестокого обращения с детьми коренных народов в британских школах-интернатах, пишет зарубежное издание Guardian (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Сначала статуи облили краской, а затем свалили их с помощью канатных веревок. В конце крушения протестующие оставили табличку с надписью: "Мы были детьми".

"Мы не будем праздновать украденные земли коренных народов и украденные жизни коренных народов. Вместо этого мы соберемся, чтобы почтить память всех погибших", – с таким лозунгом вышли на улицы Виннипега люди.

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Открытие безымянных могил коренных жителей вызвало недоумение у людей, которые в свою очередь выступили против национальных праздников. Объектами для протестующих стали символы империи и колониализма – статуи королев и католические церкви.

Стоит отметить, что 19 и 20 веках более 150 тысяч детей коренного населения Канады были вынуждены посещать католические школы-интернаты с целью ассимиляции. Так, из-за плохих условиях для учебы, многие дети умерли.

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