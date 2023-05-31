'Наша главная старперка': Соседов вызверился на Пугачеву, которая назвала россиян рабами, и предсказал ей конец карьеры

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, долгие годы работавший на украинском шоу "Х-Фактор", а сейчас корчащий из себя "эксперта" на пропагандистских каналах, выверился на певицу Аллу Пугачеву. Он назвал звезду эстрады, не поддерживающию терроризм РФ, "старперкой, которой не хватило мудрости".

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В то же время Соседов признал, что восхищался талантом Примадонны, который, по его словам, внезапно исчез. "Курятник" они с другой пропагандисткой Лерой Кудрявцевой устроили в эфире канала НТВ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне очень жаль. Они потеряли ориентацию в пространстве, забыли, кто они, что они. Они вообразили себя властителями мира. Они забыли, что сделали карьеру здесь, заработали деньги, построили замки", – высказался Соседов об артистах, отказавшихся поддерживать российскую агрессию против Украины.

Разъяренные пропагандисты, в частности, затронули и Аллу Борисовну, которая много месяцев назад в ответ на травлю справедливо назвала россиян "рабами".

"Кто это сказал? Наша главная старперка, прости Господи. Рабы и холопы – мы, а она – барыня такая. Это вообще. Мы ее все боготворили, все на ней выросли. Она гениально талантлива. Была. Все когда-то заканчивается. Нужно оставаться человеком, но этого понимания ей не дано. Мудрости не хватило", – разорались россияне в эфире.

Они заявили, что Пугачеву нельзя простить, но выбор – идти на ее концерты или нет – должен сделать народ. Сам Соседов считает, что карьеры уехавших звезд "окончены".

Как сообщал OBOZREVATEL, вернувшись однажды в Россию, Алла Пугачева успела поскандалить с пропагандистами Соловьевым и Михалковым, резко критиковавшим звезду за переезд. А после новости о вылете артистки из страны в нее третий раз нецензурно обратились из телецентра "Останкино", что, вероятно, и стало последней каплей в терпении знаменитости.

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