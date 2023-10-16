В Иране зарезали известного кинорежиссера и его жену: перед этим их семье угрожали

Один из величайших иранских кинорежиссеров Дариуш Мехрджуи и его супруга Вахидэ Мохаммадифар были жестоко зарезаны в субботу вечером. Тела пары обнаружили в их доме близ Тегерана. Незадолго до смерти женщина давала интервью местной прессе, в котором отмечала, что их семье угрожали.

Главный судья провинции Альборз Хоссейн Фазели-Хариканди заявил, что Мехрджуи и Мохаммадифар "были убиты множественными ножевыми ранениями в шею". Подробности собрали в материале The Guardian.

Отмечается, что за несколько часов до смерти примерно в 21:00 по местному времени, режиссер переписывался с дочерью. Он отправил ей смс-сообщение с приглашением на ужин. Когда девушка через полтора часа приехала к родителям в их дом в Карадже, на западе от Тегерана, то нашла уже мертвых мать и отца со смертельными ранами на шее.

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Позже в тот же день полиция заявила, что "на месте преступления не обнаружено никаких признаков насильственного проникновения", добавив, что "дверь их дома не была повреждена". Впрочем, правоохранители все же подчеркнули, что нашли "следы", которые, по их мнению, "имеют отношение к убийце".

Еще больше усиливает версию убийства тот факт, что на следующий день, в воскресенье, газета Etemad обнародовала интервью с женой режиссера, которое та дала незадолго до смерти. Журналистам Вахиде Мохаммадифар призналась, что ее семье угрожали, а их дом был ограблен.

В то же время главный судья отметил: "Расследование показало, что не было подано никаких жалоб по поводу незаконного проникновения на семейную виллу Мехрджуи и кражи их вещей".

Министр культуры Ирана Мохаммад-Мехди Эсмаили после новости о смерти Мехрджуи назвал режиссера "одним из пионеров иранского кино", а его работы – "вечными произведениями".

Для справки:

Мехрджуи родился в 1939 году в Тегеране, изучал философию в США, а затем вернулся в Иран, где основал литературный журнал и выпустил свой первый фильм в 1967 году – "Бриллиант 33", пародию на серию о Джеймсе Бонде. 83-летний режиссер неразрывно связан с иранской новой волной кинематографа, а его фильм "Корова" 1969 года стал одной из первых картин этого движения. Затем он снял ряд признанных фильмов, среди которых "Мистер Доверчивый" и "Цикл", прежде чем покинул Иран после исламской революции 1979 года.

В 1980-1985 годах он жил во Франции, где работал над документальным фильмом "Путешествие в страну Рембо". Вернувшись в Иран, он получил кассовый успех с фильмом "Арендари" в 1987 году. В течение 1990-х годов Мехрджуи также изображал жизнь женщин в фильме "Сара, Пари и Лейла" – мелодраме о бесплодной женщине, поощряющей своего мужа жениться на другой.

Для Мехрджуи, как отмечал он сам, кино походило на "поэзию, которая не может стать на чью-то сторону", и он оставался непоколебимым в том, что "искусство не должно становиться инструментом пропаганды". Кроме кинокарьеры, он переводил на персидский язык произведения французского драматурга Эжена Ионеско и немецкого философа-марксиста Герберта Маркузе.

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