Американка пошла в туалет и "случайно" родила ребенка. Видео

Американка Кейтлин Фуллертон Мансера родила ребенка в уборной АЗС, сперва думая, что ей просто нужно в туалет. В это время ее муж Серджио ждал ее в машине.

Видео, снятым после такого необычного появления малыша на свет, Кейтлин поделилась в своем TikTok-аккаунте mancerakaitlyn. Блогер рассказала журналистам, что родила сына всего лишь за 10 минут, передает Daily Star (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Я так гордилась собой в этот момент... я не могла поверить, что сделала это", – написала женщина в посте.

Для Кейтлин и Серджио это второй ребенок. Схватки были очень легкими и женщина во время поездки даже не понимала, что рожает. Она подумала, что ей нужно в туалет, и муж просто остановился на ближайшей заправке.

Видео дня

Пользователи сети пошутили, что так новорожденный "сэкономил семье 20 тысяч долларов в первый свой день".

Уже после рождения ребенка медики прибыли на АЗС и доставили маму с малышом в больницу. Никаких проблем со здоровьем у пациентов не обнаружили.

Муж роженицы сообщил, что узнал о происходящем от незнакомки. "Я разговаривал по телефону. Через 10 минут появилась женщина и сказала: "Эй, твоя жена только что родила". Я подумал: "Что! Действительно?" Я не мог в это поверить", – признался молодой отец.

Как писал OBOZREVATEL, супруги из Нью-Йорка (США) 32-летняя Джолин и 33-летний Эндрю Макки за пять лет стали родителями шестерых детей. У Джолин было три беременности и каждый раз на свет появлялись близнецы.