В Go_A рассказали, что точно запомнят с Евровидения 2021

Глава украинской делегации на Евровидении 2021 Оксана Скибинская рассказала, что самым запоминающимся моментом на музыкальном конкурсе было то, что солистка группы Go_A Екатерина Павленко заболела. Так, в этом году по правилам при любом недомогании необходимо обязательно сообщить организаторам и сдать ПЦР-тест, чтобы исключить COVID-19.

ПЦР-тест в Нидерландах нужно заказывать через город, так как его проводит специальная городская служба. Тестирование певицы сначала запланировали в достаточно отдаленной локации, куда надо было успеть доехать за полчаса, но в результате место поменяли на ближайшее к "Арене" и анализ сдали быстро. Об этом пишет "Униан".

Как рассказала Скибинская, организаторы разрешили группе провести техническую репетицию, пока Павленко была на самоизоляции, а это, по словам главы делегации, очень важно.

"Репетиция является не только вокальной. В первую очередь, она техническая – проверяется свет, камеры, графика. В прямом эфире возможностей на ошибку уже нет. Поддержку организаторов, которые позволили провести техническую репетицию и помогли быстро решить вопрос с тестом для исключения у Кати COVID-19, забыть никогда не удастся", – сообщила Скибинская.

Она отметила, что в этом случае хорошо, что украинской группе дали прекрасную статистку, которая знала номер участников конкурса. Так, организаторы оперативно нашли певицу, так как ранее она участвовала в репетициях Украины.

"Эта девушка в тот день была на работе, и сначала работодатель не хотел отпускать... Она рассказывала, как договаривалась с ним, чтобы отпустил на несколько часов. Приехала в "Арену" и выручила нас", – добавила Скибинская.

Где состоится финал Евровидения 2021

22 мая состоится гранд-финал конкурса, в ходе которого определится победитель Евровидения 2021. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.