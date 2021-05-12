В Госпогранслужбе объяснили, как жена Лещенко могла попасть в Россию

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) допустили, что жена бывшего нардепа, члена набсовета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская въехала в Россию на перекладных. В частности, чтобы выступить в Москве на секс-вечеринке, Dj Nastia могла полететь на самолете через Минск.

"В РФ она могла попасть через любую страну, в том числе через Беларусь", – рассказал OBOZREVATEL информированный источник в ГПСУ.

Добираться с пересадками ей пришлось в связи с определенными ограничениями въезда из-за пандемии коронавируса. Для посещение страны-агрессора есть следующие причины: если ты гражданин России; если имеешь вид на жительство; если есть близкий родственник или справка для лечения в больнице.

Лещенко же пытался оправдаться за скандальную ситуацию и заявил, что будет защищать свою супругу от любых нападок и не позволит порочить ее имя. Он отметил, что уважает Анастасию за то, что "она делает ради популяризации Украины в мире, и за то, что она бренд Украины".

Сергей также добавил, что выступление в Москве Топольской призвано было "поддержать людей, которые являются прямыми жертвами режима" президента России Владимира Путина. По словам чиновника, его возлюбленная "ущемляет культуру РФ и ее представителей".

Что известно об Анастасии Топольской

Украинская ди-джей, основательница лейбла Propaganda. Называет себя широкоформатным музыкантом и играет в таких стилях, как драм-энд-бэйс, минимал, хаус, техно, дип-хаус, трип-хоп и джаз.

В 20 лет вышла замуж за ди-джея Анатолия Топольского и родила дочь Ульяну. 21 октября 2016 развелась. В июле 2016 стало известно, что Анастасия встречается с народным депутатом Сергеем Лещенко, а в 2017 они узаконили отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Топольская выступила на "секс-позитивной вечеринке" в России 9 мая. Она показалась на мероприятии в новом сценическом образе – SHEIS. Девушка позировала в откровенном наряде – латексном черном комплекте, чокере, а также в головном уборе из цепей и ожерелья.

Позже Анастасия отреагировала на скандал вокруг нее, передав "привет всем ботофермам и хейтерам" и попросила их писать еще больше, чтобы ее публикации поднимались в топ.

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