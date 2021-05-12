Лещенко впервые прокомментировал скандал с выступлением жены Dj Nastia на секс-вечеринке в России

Бывший народный депутат, а ныне член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко заявил, что выступление в Москве его супруги – Анастасии Топольской (Dj Nastia) – служило "поддержке людей, которые являются прямыми жертвами режима" президента России Владимира Путина. По словам чиновника, его возлюбленная "ущемляет культуру РФ и ее представителей".

Лещенко отметил, что в России это мероприятие проходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества – меньшинства, "которое страдает от Путина и Кадырова". Об этом экс-нардеп рассказал в эфире "4 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чиновник подчеркнул, что "есть возможность для определенных информационных киллеров, которые выполняют заказы олигархов", с которыми он "воюет".

Напомним, что накануне на скандальную ситуацию отреагировало украинское Facebook-сообщество. Объяснений со стороны ди-джея и ее мужа требовали не только простые пользователи, но и политики и блогеры. Однако оба отмалчивались.

Кроме того, ранее Анастасия Топольская (Dj Nastia) впервые отреагировала на скандал вокруг нее – украинка передала "привет всем ботофермам и хейтерам", и попросила их писать еще больше, чтобы ее публикации поднимались в топ.

Что известно об Анастасии Топольской

Украинский ди-джей, основательница лейбла Propaganda. Называет себя широкоформатным музыкантом и играет в таких стилях, как драм-энд-бэйс, минимал, хаус, техно, дип-хаус, трип-хоп и джаз.

В 20 лет вышла замуж за ди-джея Анатолия Топольского и родила дочь Ульяну. 21 октября 2016 развелась. В июле 2016 стало известно, что Анастасия встречается с народным депутатом Сергеем Лещенко, а в 2017 они узаконили отношения.

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