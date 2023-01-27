''Отдельно намного лучше'': Квиткова улетела на Мальдивы, рассказав, кто оплатил роскошный отдых. Фото

Блогер Даша Квиткова после новостей о расставании с Никитой Добрыниным решила свозить своего полуторагодовалого сына Льва на Мальдивы. Девушка преодолела тяжелую дорогу, которая заняла три дня, и начала дразнить поклонников фотографиями райского места. По ее словам, спонсором элитного курорта стал вовсе не телеведущий.

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Яркими кадрами молодая мама делится в Instagram, где на нее подписаны 1,7 миллиона человек. На вопрос фолловера, оплачивал ли Добрынин ее поездку, Даша ответила, что не претендует на бюджет бывшего возлюбленного (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не переживайте, на бюджет Никиты никто не зарился и не будет зариться", – резко ответила девушка. К слову, в интервью с Марией Ефросининой бизнес-вумен призналась, что в месяц она зарабатывает около 30-40 тысяч долларов. Однако из этой суммы ей нужно выплачивать зарплату своей команде. Менеджер Квитковой имеет 15% от ее оклада. В команду еще входят стилист, визажист, фотограф и пиарщик.

Участница "Холостяка" также продолжает отбиваться от хейтеров, которые упрекают ее в расставании с Добрыниным. Даша подчеркнула, она не святая, но в разрыве отношений всегда виноваты двое. Успешная блондинка не скрывает – последние несколько недель для нее были очень тяжелыми.

"Это не означает, что я святой человек. Нет, я тоже со своими приколами. Но в паре всегда виноваты двое, и потому мы сейчас там, где есть. У нас родился чудесный, невероятный сын. Ради него и нужно строить здоровые отношения родителей. Родителей, которым отдельно намного лучше и не больно, чем вместе", – написала в Instagram-stories девушка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, Никита Добрынин подтвердил слова Квитковой, что прекращение отношений – это решение двух супругов. Мужчина уверен, ничего критического не произошло и они смогут достойно пройти этот этап жизни. Телеведущий сейчас с головой ушел в работу и новые проекты.

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