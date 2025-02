В ДТП погиб музыкант легендарной рок-группы KISS: все обстоятельства трагедии

19 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия погиб музыкант Карл Кокран, сотрудничавший с известной американской рок-группой KISS. Раньше мужчина перенес обширный инсульт, но никогда не переставал бороться за свою жизнь.

Об этом сообщили на официальной странице группы KISS в соцсети Х. "Карл был удивительным вокалистом и гитаристом... Он был любимцем наших поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям... Выражаем глубокие соболезнования Гэри и его семье", – отметили там.

В департаменте полиции города Бриджвотер сообщили, что гитарист Карл Кокран погиб в результате ДТП в Бриджвотере, штат Нью-Джерси. Ему был 61 год.

Кокран был на пассажирском сиденье Subaru Legacy 2015 года выпуска, когда автомобиль врезался в дерево около 7:20 утра по местному времени в среду, 19 февраля. За рулем была его 90-летняя мать Арна Кокран.

"Она сдала назад через двор и врезалась в дерево, в результате чего Кокран вылетел из машины", – говорится в сообщении.

Карла Кокрана доставили самолетом полиции штата Нью-Джерси в Университетскую больницу Роберта Вуда Джонсона в Нью-Брансуике "с травмами, опасными для жизни", где он и скончался.

Когда Карлу было 13 лет, он начал обучение у легендарного джазового гитариста Гарри Лихи, который признал талант музыканта и подтолкнул его к технике, стилю и методу, одновременно предоставляя бесценные наставления и яркий пример трудовой этики и преданности своему делу. Гарри не только учил и вдохновлял Карла музыкально, но и научил его, как быть профессионалом и хорошим человеком.

Карл Кокран был профессиональным музыкантом из 14 лет. Он работал вместе с такими выдающимися музыкантами, как Джо Линн Тернер (Deep Purple, Rainbow), Корки Лэнг (Mountain), Феликс Паппаларди (Cream), джазмен Рики Себастьян, Эрик Сингер (Black Sabbath), Брайан Мэй из Queen, Боб Дэйсли (Black Sabbath, Rainbow, Ozzy Osborne), Мэтт Эббс (Government Mule), Дэйв Уитман и многие другие.

Кокран сотрудничал и писал песни для KISS с Эйсом Фрелли, в том числе "Into the Void", которая вошла в платиновый альбом группы "Psycho Circus". Карл играл на гитаре и пел на альбоме-трибьюте Эйса Фрелли "Return of the Comet" в песнях "Strange Ways" и "Love Her All I Can" вместе с Эриком Сингером из KISS.

Позже Карл гастролировал с группой Эрика Сингера ESP (Eric Singer Project) вместе с Брюсом Куликом (KISS) и Джоном Кораби (Union, Motley Crue) в конце 1990-х годов. Карл также играл на релизе ESP под названием "Lost and Spaced", который содержал каверы на классические рок-композиции.

