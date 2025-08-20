Удивительно, что после вчерашнего (18 августа – Ред.) многочасового общения с Дональдом Трампом европейские лидеры сегодня снова хотят с ним поговорить, потому что не услышали никакой конкретики от американского президента и его команды. И действительно – можно обсуждать гарантии безопасности для Украины, участие Европы и помощь Америки, но какое это имеет значение, если Россия не ищет прекращения самой войны?

Насправді головний підсумок останніх днів один – Трамп остаточно відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті на користь путінської ідеї "всеосяжного миру", про який можна домовлятися і на тілі бойових дій. Зеленський був змушений погодитися із Трампом, Макрон і Мерц продовжують виступати за припинення вогню, але й це немає значення, бо Путін поки що не бажає ані припинення вогню, ані закінчення війни.

Окреме питання: чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського? Поки що ніяких ознак того, що Путін погодився на таку зустріч, ми не бачимо, адже про це мають сказати у Кремлі, а не у Білому домі. Однак я допускаю, що заради того, щоб утримати Трампа від рішучих дій (якщо Трамп взагалі на них здатний щодо Росії), Путін піде на таку зустріч і ні про що на ній не домовиться. Окреме питання – скільки він таку зустріч захоче готувати.

Але туман невизначеності, поза сумнівом, розвіється. Не можна буде приховувати відсутність домовленостей на Алясці вічно. Питання тільки коли це станеться і що тоді робитиме Трамп – посилюватиме санкції проти Росії і продаватиме зброю Україні або відправиться до Москви, щоб дати новий шанс дипломатії?