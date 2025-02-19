В аварии с трактором погибла 18-летняя участница конкурса 'Юная мисс США': ее трагическая история жизни тронула сеть

В результате ужасного дорожно-транспортного происшествия оборвалась жизнь 18-летней участницы конкурса красоты "Юная мисс США" Каденс Фредериксен. Автомобиль девушки столкнулся с тракторным прицепом на дороге Санта-Роза.

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Как сообщает Рeople, в сейчас полиция расследует причины смертельного инцидента. Отмечается, что за рулем трактора находился 56-летний мужчина, а правоохранительные органы пока не предъявили никаких обвинений и не совершили аресты.

Смерть Каденса Фредериксена стала неожиданным ударом как для ее близких, так и пользователей сети. Дело в том, что девушка имела довольно трагическую историю жизни, но смогла вырасти светлым человеком. На своем сайте "Юная мисс США" откровенно признавалась: с самого детства столкнулась с ужасным отношением со стороны биологической матери. Девушка рассказывала, что в очень юном возрасте ей практически пришлось остаться на улице, поэтому она была вынуждена бороться с постоянным голодом и плохим отношением избранника ближайшей родственницы.

В 2017 году жизнь Каденс Фредериксен стала гораздо лучше, ведь ее удочерили любящие люди. Тогда американка решила основать собственную программу Kada's Promise, чтобы обеспечить игрушечными мишками и одеялами детей в приемных семьях, приютах для бездомных и больницах. Девушка признавалась, что на создание фонда ее вдохновило сложное прошлое.

"В течение многих темных времен в моем раннем детстве единственное, что я могла назвать своим или, что давало мне возможность чувствовать себя в безопасности, был один плюшевый мишка, которого я получила в подарок. Я носила его с собой везде и крепко держала в самые страшные моменты. Именно из этих воспоминаний родилась Kada's Promise", – рассказывала Фредериксен.

Участница конкурса "Юная мисс США" училась в старших классах Baker School. Когда стала известна информация о гибели девушки, в учебном заведении отметили : "Каденс была маяком света в нашем сообществе, известна своим сочувствием, неутомимым желанием защитить нуждающихся в помощи детей и непоколебимой преданностью делу".

Почтили память американки и в соцсетях конкурса "Мисс Флорида США". На странице соревнования в Instagram появился пост со словами: "С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы узнаем о смерти одной из наших любимых делегаток – Каденса Фредериксен. Наше конкурсное сообщество потеряло прекрасную душу – ту, которая была настоящим светом в этом мире. Она была амбициозной, целеустремленной, доброй и была замечательным лидером".

Следует отметить, что незадолго до трагической смерти Каденс Фредериксен получила стипендию в размере 40 000 долларов на обучение в колледже. В своих соцсетях она поделилась радостной новостью, отметив, что теперь сможет воплотить свою давнюю мечту – стать ветеринаром.

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