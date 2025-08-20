Шесть войн, которые, судя по всему, имеет в виду Трампампам, говоря о завершении 6 войн за 6 месяцев (хотя с 20 января УЖЕ прошло 7!), это, включая пока что не очень законченные и те, где его участие, мягко говоря, не очень подтверждается, войны между: Конго (Киншаса) и Руандой, Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном [а также палестинскими бандгруппировками], Азербайджаном [вместе с Турцией] и Арменией, а также Украиной и Россией.

(Можно было бы ещё добавить и арабо-израильское Соглашение Авраама, где его позитивное участие безусловно, но то уже – с прошлой каденции.)

Так вот, при всей спорности перечня сам факт стремления накопить определённые "зачётные очки" ради получения Нобелевской премии мира, понятно, весьма уникален и даже как-то оправдывает существование этой самой непонятной (по практике её применения) из всех нобелевок.

Конечно, все, и в том числе он сам, прекрасно осознают, что без справедливого завершения украинско-российской войны весь приведённый условный пакет достижений обесценивается, в связи с чем того, кто ему в этом окончании помешает, он навсегда посчитает личным врагом, прощения которому от него никогда не будет.

Вот и давит, не размышляя, кто прав, а кто виноват, в равной мере на оба государства и обоих их лидеров, ведь для него не прав лишь тот, кто больше сопротивляется и тем препятствует получению желанной законной премии.

Если таким он посчитает президента России, ему не понадобится никакое НАТО (и никакая "пятая статья"!), поскольку тот защищён от НАСТОЯЩЕЙ МОЩИ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ ничуть не более (со всеми своими ПВО и бункерами!), чем былые иранские ядерные объекты в глубочайших шахтах, от которых ничего не осталось после достаточно ювелирной (и заранее объявленной!!!) соответствующей работы 22 июня этого года.

Так что то, кого американский президент назначит виновным, если мирные переговоры Украины с РФ не дадут ЕМУ желаемого результата, на четвёртом десятке нашей независимости и восьмом десятке существования НАТО гораздо важнее любого невдалого НАТО, не способного эффективно противостоять даже Северной Корее, не говоря уже о России, которая, напомню, по словам главного натовца Рютте производит – при всех своих проблемах и санкциях – каждые три месяца в три раза больше боеприпасов, чем всё НАТО за год, то есть владеет двенадцатикратно преимуществом (а есть ещё и КНДР, и Иран).

По тем же соображениям, по которым хорошее отношение Соединённых Штатов объективно имеет несопоставимо большее значение, чем всё ср*ное НАТО, следует крайне аккуратно подходить и к вопросу Крыма, который по указанию американских демократов (под руководством Обамы) был точно так же безоговорочно сдан России, как двадцатью годами ранее тоже по указанию американских демократов (под руководством Клинтона) было сдано в Будапеште всё украинское ядерное оружие.

Понятно, признавать российский суверенитет над полуостровом Украине не стоит, но можно сделать ссылку на урегулирование этой проблемы российско-американскими документами, имея в виду, что при определённых физиологических обстоятельствах в обеих странах будущий американский лидер расскажет (новому российскому коллеге), что то была не его война и не его документ.

Кстати – по поводу Будапешта. Именно там предлагают провести встречу президентов Украины и России - это достаточно "символично" и достаточно вероятно, ибо он во всех смыслах находится между двумя другими объявленными кандидатами – Москвой и Швейцарией. Однако же не очень ясно, через приветливое воздушное пространство каких именно стран российский президент должен туда, помня MH17, лететь: как карту ни крутил, ответа не нашёл (естественно, со Швейцарией – всё аналогично).

Видимо, предложив недавно для собственной встречи именно Аляску, дедушка (американский) знал, что делал: всё же лучше, чем Москва.